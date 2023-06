BoE: elevamos juro a 5% após dados recentes mostrarem que mais ação era necessária, diz Bailey

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/06/2023 - 8:52 Compartilhe

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, disse que o BC inglês decidiu elevar seu juro básico em 50 pontos-base, para 5%, após dados recentes mostrarem que “mais ação era necessária” para reduzir a inflação no Reino Unido. “A economia (britânica) está indo melhor do que o esperado, mas a inflação ainda está muito alta e temos de lidar com isso”, disse Bailey, em comunicado divulgado após a decisão do BoE. Bailey também avaliou que se o BoE não elevar juros agora, “poderá ser pior mais adiante”. “Estamos comprometidos a trazer a inflação de volta à meta de 2% e tomaremos as decisões necessárias para garantir isso”, afirmou.

