BoE corta juro a 5% e diz que restrição precisa continuar por tempo suficiente

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu cortar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 5%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 1. A decisão do BoE veio em linha com a expectativa da maioria dos analistas.

Segundo ata da reunião, porém, o placar foi apertado, uma vez que cinco dirigentes de política monetária do BC inglês votaram pela redução e os demais defenderam a manutenção da taxa básica britânica, que estava em 5,25% desde agosto do ano passado. Aprovaram o corte o presidente do BoE, Andrew Bailey, assim como os dirigentes Sarah Breeden, Swati Dhingra, Clare Lombardelli e Dave Ramsden.

Antes da decisão desta quinta, a última vez que o BoE havia reduzido juros foi em março de 2020, durante a pandemia de covid-19.

Em comunicado sobre a decisão, o BoE disse que sua política precisa continuar restritiva “por tempo suficiente” até que os riscos de inflação diminuam.