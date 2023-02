BoE/Catherine Mann: nova alta de juros é mais provável do que corte ou manutenção

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/02/2023 - 10:04 Compartilhe

Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE), Catherine Mann sinalizou nesta segunda-feira (6) que o BC inglês deverá aumentar juros novamente. “Na minha opinião, o próximo passo (da taxa básica de juros) é ainda mais provável de ser outra alta do que um corte ou manutenção”, disse ela, em discurso durante conferência do BoE.





Catherine Mann também avaliou haver “riscos concretos” de alta à perspectiva de inflação do BoE para o Reino Unido. “Para atingir inflação consistente com a meta (de 2% do BoE), a moderação da inflação este ano terá de ser tão rápida e absoluta quanto foi sua disparada no ano passado”, afirmou.

Na semana passada, o BoE elevou seu juro básico em mais 50 pontos-base, a 4%, como era amplamente esperado. Embora esteja em fase de desaceleração, a taxa anual da inflação ao consumidor do Reino Unido permanecia no elevado patamar de 10,5% em dezembro.





