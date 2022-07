BoE: Bailey reitera compromisso em ‘agir energicamente’ contra inflação

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, reiterou, nesta terça-feira, 12, o compromisso em “agir energicamente” se o cenário de inflação no Reino Unido assim exigir.

Em discurso durante organizado pelo Fórum Oficial de Instituições Monetárias e Financeiras (OMFIF, na sigla em inglês), Bailey lembrou que o BC britânico subiu juros nas últimas cinco reuniões e se comprometeu a tomar ações para garantir a estabilidade de preços.

“A escala, o ritmo e o momento de quaisquer aumentos adicionais na taxa bancária refletirão a avaliação do Comitê sobre as perspectivas econômicas e as pressões inflacionárias”, garantiu ele, que acrescentou que estará particularmente atento a sinais de pressões inflacionárias persistentes.

Bailey ressaltou que a taxa de juros de equilíbrio – aquela que não estimula nem comprime a economia – deve seguir baixa no Reino Unido. “Portanto, os ajustes cíclicos das taxas de juros nominais de curto prazo – como os que estamos testemunhando atualmente no Reino Unido e no exterior – continuarão no futuro próximo a ocorrer em um cenário de baixas taxas de juros reais de equilíbrio global”, pontuou.