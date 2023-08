BoE avalia que juro atual é restritivo, mas promete monitorar pressões inflacionárias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 8:54 Compartilhe

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) disse nesta quinta-feira (3) que, diante do significativo aumento de seu juro básico desde o início do ciclo de aperto monetário, a atual postura de sua política é restritiva. Mais cedo, o BoE decidiu elevar seu juro básico em 25 pontos-base, a 5,25%. Seis dos nove dirigentes do BC britânico apoiaram o ajuste, enquanto um votou pela manutenção da taxa e dois defenderam um aumento mais agressivo, de 50 pontos-base. Em comunicado, o BoE disse que vai continuar “monitorando de perto indicações de pressões inflacionárias persistentes e de resiliência na economia” do Reino Unido.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias