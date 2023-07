BoE: aumento nos salários é incongruente com meta da inflação do Reino Unido, diz Bailey

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 9:08 Compartilhe

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 12, o presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, disse que o mercado de trabalho britânico está começando a se flexibilizar, mas que o aumento no nível dos salários, de acordo com os dados mais recentes, é incongruente com a atual meta de inflação, de 2%.

Bailey destacou que, embora o sucessivo aumento nas taxas de juros tenha gerado estresse no sistema financeiro britânico, o setor tem se mostrado resiliente o suficiente para sobreviver aos apertos, e os bancos têm lidado bem com os riscos, apertando as condições de crédito.

Bailey pontuou, porém, que a transmissão da política monetária ainda não foi completa, e que o Comitê de Política Financeira (FPC, na sigla em inglês) do BoE permanece vigilante para medir os impactos do aumento de juros.

