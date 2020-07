Bodog faz torneio com US$ 1 milhão garantido amanhã (12); Veja satélites! Nesse domingo (12), a plataforma Bodog realiza torneio com R$ 5,3 milhões de premiação garantida. Confira os caminhos para obter uma vaga e os satélites de última chance!

O Bodog, uma das principais plataformas de pôquer e jogos online do mundo, promoverá um evento gigante no domingo (12). A competição de US$ 1 milhão garantido tomará conta das mesas do site a partir das 16h (horário de Brasília), e promete reunir muitos amantes do esporte da mente e as cartas.

O torneio terá buy-in de US$ 535 (cerca de R$ 2.860), que dará direito a um stack inicial de 20 mil fichas. Serão permitidas até quatro reentradas, e os níveis subirão a cada 15 minutos. Para quem não consegue bancar a entrada, satélites estão à disposição diariamente.

Os jogadores têm três caminhos para alcançar a vaga no torneio de US$ 1 milhão garantido. O primeiro é o dos Sit & Gos. Durante todos os dias, torneios de nove jogadores com buy-in US$ 66 estão sendo realizados, e o campeão leva a vaga ao evento do domingo. Esses classificatórios têm feeders de seis jogadores e buy-in US$ 12,10, onde uma vaga ao satélite principal é entregue.

Outra opção são os satélites diretos, especialmente programados para essa reta final antes do dia da competição. Os buy-ins vão de US$ 13,20 a US$ 109. Confira o cronograma:

O site ainda oferece torneios programados, com os mais diversos buy-ins, e inúmeras vagas distribuídas. A agenda continua com competições diárias, até o dia do evento. A programação completa desses classificatórios pode ser conferida neste link.

O Bodog também é parceiro do SuperPoker Team Pro, uma chance de ouro para brilhar no pôquer. São mais de R$ 100 mil em prêmios adicionados, quatro iPhones 11, e um campeão que jogará todas as etapas do BSOP 2021 com tudo pago, será capa da Revista Flop e terá cobertura do SuperPoker.

E MAIS:

Veja também