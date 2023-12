‘Bocelli me deu forças para resistir’, relata ex-refém do Hamas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/12/2023 - 16:50 Para compartilhar:

TEL AVIV, 22 DEZ (ANSA) – Por Massimo Lomonaco – A música de Andrea Bocelli estava na mente dela, para continuar a viver, para encontrar “a força” de resistir ao Hamas durante os 49 dias de prisão em Gaza. Agora, uma carta emocionada do artista agradece “pela profunda emoção” que ela provocou nele.

Esta é a história de Yaffa Adar, uma sobrevivente do Holocausto de 85 anos, sequestrada em 7 de outubro passado do kibbutz de Nir Oz e libertada em 24 de novembro em uma das primeiras trocas de reféns.

Ela contou várias vezes que encontrou força nas melodias do artista italiano. Muitos têm a imagem da idosa sendo carregada à força em um tipo de carrinho de golfe entre os milicianos do Hamas e arrastada à força para Gaza.

Bocelli, segundo a nora de Adar, Aviva Klompas, soube nos EUA, através do produtor Gad Oron, como Adar cantarolava suas músicas todos os dias no cativeiro para se encorajar.

Isso aconteceu, como mostram as imagens de um vídeo, durante a cerimônia de seu pessoal para acender as velas do Hanukkah. E ele imediatamente quis escrever para Adar.

“Quero agradecer”, diz a carta que Klompas leu para a sogra, “pela emoção que sua história provocou em todas as pessoas que tiveram o privilégio de ouvi-la e especialmente em mim, que, incrivelmente, faço parte dela. Nunca pensei que minha humilde voz, esse grande presente do céu, um dia se revelaria tão importante”, acrescenta o tenor.

“Não há prêmio, honra, aplauso ou reconhecimento que seja tão importante quanto suas palavras, que eu, com certeza, nunca esquecerei. A partir de agora, graças a você, cantarei com novo entusiasmo, confiança e energia. Espero poder te encontrar um dia e cantar, só para você, o que desejar, para apagar, tanto quanto possível, a dolorosa lembrança dos terríveis dias que eu nem consigo imaginar”, disse.

“Admiro profundamente a sua coragem, que é um exemplo para todos nós. Do outro lado do oceano, envio-lhe os meus mais sinceros cumprimentos, cheios de gratidão, admiração e carinho”.

Palavras que emocionaram ainda mais a idosa, que várias vezes, como mostra o vídeo, apertou a carta contra o peito: “Que honra, Andrea Bocelli para mim. Este é um momento importante da minha vida”, exclamou. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias