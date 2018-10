Bocelli fará show em casamento de neta da rainha Elizabeth

SÃO PAULO, 8 OUT (ANSA) – O tenor italiano Andrea Bocelli fará uma apresentação no casamento da princesa Eugenie, neta da rainha Elizabeth II, na próxima sexta-feira (12), informou hoje (8) a Família Real britânica. A cerimônia acontecerá na Capela de St. George, no Castelo de Windsor, no mesmo local que seu primo Harry casou-se com a norte-americana Meghan Markle. Bocelli vai cantar duas músicas, acompanhado por membros da Royal Philharmonic Orchestra (RPO). O matrimônio, que será transmitido ao vivo, também contará com uma oração escrita pelo arcebispo de York, John Sentamu. Eugenie se casará com Jack Brooksbank e, aos 27 anos de idade, se diz “entusiasmada” com a ideia.

O Palácio de Buckingham também compartilhou detalhes sobre o bolo da festa, que será feito pela confeiteira Sophie Cabot.”O veludo vermelho e o bolo de chocolate serão um bolo tradicional, com um toque moderno”, disse em comunicado.

“Ele irá incorporar as cores ricas do outono em seu design e será coberto com trabalhos detalhados de açúcar”, incluiu o texto. Eugenie é filha do duque de York, príncipe Andrew, irmão de Charles, com Sarah Ferguson, a duquesa de York. Entre os convidados da cerimônia estão a rainha, o príncipe Charles e Camilla, o príncipe William e Kate Middleton, o príncipe Harry e Meghan, os pais de Eugenie, e a sua irmã, Beatrice. Já Pippa Middleton e o seu marido não deverão comparecer, uma vez que está previsto o nascimento do filho do casal. Além da Família Real, na lista também estão cantores, atores e modelos. Ed Sheeran, James Blunt, Ellie Goulding, Robbie Williams, Cara Delevingne, Cressida Bonas e Eddie Redmayne são alguns dos 1200 convidados esperados. (ANSA)