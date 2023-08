Bocelli arrecada 2 milhões de euros para projetos educativos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/08/2023 - 14:50 Compartilhe

ROMA, 8 AGO (ANSA) – O tenor italiano Andrea Bocelli e sua esposa, Veronica, arrecadaram um valor recorde de 2,2 milhões de euros em um evento beneficente na Toscana promovido para apoiar projetos educativos na Itália e no Haiti.

O “Celebrity Adventures in Italy 2023”, um dos maiores eventos internacionais de caridade organizado pelo casal italiano, reuniu grandes personalidades internacionais, como Gerard Butler, Gloria Gaynor – que fez dueto com Bocelli nas notas de Besame Mucho -, Nathalie Emmanuel, Kris Reichert, Katie Cassidy, Oliver Trevena, Luke Watson, Andrew Grey, Loren Allred, Alessandro Preziosi, Massimo Ciavarro e Valeria Marini.

Os fundos angariados serão destinados a apoiar projetos promovidos pela Fundação Andrea Bocelli, como iniciativas educacionais na Itália e no Haiti, no âmbito do programa de intervenção “Break the Barriers”, em linha com a missão da instituição de oferecer oportunidades de empoderamento a pessoas e comunidades em situação de pobreza, analfabetismo, doença e exclusão social.

Segundo a organização, o projeto tem como objetivo garantir a superação de todas as barreiras que impedem a expressão do potencial de todos.

Na Itália, a Fundação Andrea Bocelli atua para oferecer acesso à educação de qualidade a crianças hospitalizadas por meio da arte, música e tecnologia digital. Já no Haiti, promove atividades educativas para mais de 3 mil alunos de suas cinco escolas e também oferece tratamentos médicos necessários a todos os menores. (ANSA).

