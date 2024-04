Bocelli apresentará recital exclusivo no Rio de Janeiro em maio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/04/2024 - 13:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 4 ABR (ANSA) – Comemorando 30 anos de carreira, o tenor italiano Andrea Bocelli retornará ao Rio de Janeiro em uma apresentação única e exclusiva no próximo dia 19 de maio.

O artista subirá a um palco montado na área da piscina do hotel de luxo da rede Fairmont, tendo a Praia de Copacabana ao fundo como cenário, em um espaço mais intimista. A apresentação será para uma plateia de 750 pessoas.

O evento é produzido pela “Dançar Marketing”, que assina toda a turnê no país, e proporcionará uma experiência completa de imersão e preparação para o momento do recital aos presentes.

Todos os convites para a apresentação incluem pacote de estadia no Fairmont Hotel Rio de Janeiro Copacabana, com pacote de 18 a 20 de maio. Para informações e reservas, é possível entrar em contato com os canais oficiais: eventos@fairmont.com ou pelo telefone (21) 2525-1232. (ANSA).

