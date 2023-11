Bocelli anuncia show extra em Brasília para celebrar carreira

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/11/2023 - 11:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 28 NOV (ANSA) – O tenor italiano Andrea Bocelli anunciou nesta terça-feira (28) que fará um novo show extra durante sua passagem pelo Brasil, em maio de 2024, para celebrar seus 30 anos de carreira.

Além das apresentações em São Paulo e em Belo Horizonte, o artista confirmou um novo concerto em Brasília, no dia 21 de maio, na Arena BRB Mané Garrincha.

Os clientes do Banco BRB terão acesso à pré-venda exclusiva a partir das 12h, de hoje, até sexta-feira (1º). Já o público em geral poderá adquirir os bilhetes a partir do próximo dia 2 de dezembro.

Os ingressos para todos os shows são comercializados no site da Eventim e custam a partir de R$ 250 (meia entrada), podendo ser parcelados em até 10 vezes. Os fãs poderão também realizar a compra da “entrada social”, com valor reduzido e que terá parte de sua renda revertida para o Hospital da Criança de Brasília José Alencar, que proporciona acesso e cuidado integral e humanizado na assistência em saúde pública de média e alta complexidade para crianças e adolescentes.

Considerado um dos principais tenores do mundo, Bocelli celebrará seus 30 anos de carreiras e será acompanhado por orquestra, coral e artistas convidados. Ele já realizou cinco turnês no Brasil.

O italiano apresentará os maiores sucessos das três décadas dedicadas a entregar o melhor da música clássica por todo o mundo. As apresentações no país são produzidas pela Dançar Marketing. Bocelli fará também concertos em Belo Horizonte, no dia 17 de maio de 2024, no Mineirão, e em São Paulo, nos dias 25 e 26 de maio, no Allianz Parque. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias