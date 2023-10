Boca vence Palmeiras nos pênaltis e vai à final da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/10/2023 - 23:54 Compartilhe

O Boca Juniors impediu que a Copa Libertadores tivesse uma quarta final brasileira consecutiva, ao eliminar o Palmeiras nos pênaltis por 4-2, após empate em 1 a 1 no tempo normal, nesta quinta-feira (5), no Allianz Parque, em São Paulo.

O goleiro argentino Sergio Romero voltou a ser o herói dos ‘xeneizes’ ao defender duas cobranças, de Raphael Veiga e Gustavo Gómez.

O artilheiro uruguaio Édinson Cavani (23′) abriu o placar no primeiro tempo para o Boca, que segurou a vantagem até a expulsão do zagueiro Marcos Rojo (67′).

Com um homem a mais, o Palmeiras empatou o duelo em um chute de fora da área de Piquerez (73′), e a decisão da vaga na final foi para os pênaltis, já que no jogo de ida as duas equipes empataram sem gols em Buenos Aires, na semana passada.

No dia 4 de novembro, no Maracanã, o Boca vai decidir a Libertadores contra o Fluminense, que na outra semifinal eliminou o Internacional de Porto Alegre.

