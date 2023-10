Boca vence Palmeiras nos pênaltis e vai à final da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/10/2023 - 0:59 Compartilhe

O Boca Juniors impediu que a Copa Libertadores tivesse uma quarta final brasileira consecutiva, ao eliminar o Palmeiras nos pênaltis por 4-2, após empate em 1 a 1 no tempo normal, nesta quinta-feira (5), no Allianz Parque, em São Paulo.

O goleiro argentino Sergio Romero voltou a ser o herói dos ‘xeneizes’ ao defender duas cobranças, de Raphael Veiga e Gustavo Gómez.

“Tenho 36 anos e estou num momento em que gosto de me divertir, e para mim os pênaltis são diversão”, disse Romero em entrevista após a partida.

O artilheiro uruguaio Edinson Cavani (23′) abriu o placar no primeiro tempo para o Boca, que segurou a vantagem até a expulsão do zagueiro Marcos Rojo (67′).

Com um homem a mais, o Palmeiras empatou o duelo em um chute de fora da área de Piquerez (73′), e a decisão da vaga na final foi para os pênaltis, já que no jogo de ida as duas equipes empataram sem gols em Buenos Aires, na semana passada.

O Boca agora pode igualar o também argentino Independiente como o maior campeão da Libertadores (7 títulos).

A final será no dia 4 de novembro, no Maracanã, contra o Fluminense, que na outra semifinal eliminou o Internacional de Porto Alegre.

“Pênalti é isso: detalhe. Lamentamos o que aconteceu, mas temos que continuar trabalhando forte”, disse o goleiro do Palmeiras, Weverton.

– O ‘Matador’ acorda –

Nos primeiros minutos, o time brasileiro foi muito superior, chegando a ter 83% da posse de bola. Ainda assim, o Boca conseguiu evitar que o Palmeiras criasse perigo.

Ao longo da competição, os ‘xeneizes’ chegaram ao Allianz Parque sem vencer nenhum dos cinco jogos anteriores da fase de mata-mata, mostrando-se uma equipe mais aguerrida do que técnica.

Mas desta vez o roteiro teve uma ressalva: marcou um gol depois de passar os três últimos jogos em branco, e pelos pés de um jogador questionado.

Na primeira chegada perigosa do Boca, o lateral colombiano Frank Fabra lançou na esquerda o atacante Miguel Merentiel, que deixou para trás o zagueiro Gustavo Gómez, invadiu a área e cruzou para Cavani marcar seu primeiro gol na Libertadores.

O ‘Matador’, de 36 anos, contratado em julho, balançou as redes pela segunda vez em 11 jogos pelo time argentino.

“O Palmeiras é uma grande equipe, mas o Boca é o Boca e tem que lutar sempre”, afirmou o atacante uruguaio em entrevista pós-jogo.

– Abel lança os garotos –

O ‘Verdão’ ainda sofre com problema que o atormenta desde a lesão de Dudu, no final de agosto: a fragilidade do seu ataque, com dois gols nos últimos seis jogos.





Com poucas opções no banco, o técnico Abel Ferreira lançou os garotos Endrick, de 17 anos, e Kevin, de 20, para tentar dar mais movimentação ofensiva à equipe.

Em 15 minutos, Romero foi exigido pela primeira vez em um chute de Mayke, após assistência de Endrick, e em outra tentativa de Zé Rafael segundos depois.

Mas salvo algumas chegadas em sua área, o Boca conseguiu segurar o Palmeiras… até a expulsão de Rojo.

O experiente zagueiro, que já estava pendurado, fez falta dura sobre Kevin e recebeu o segundo cartão amarelo.

Abel então fez mais uma alteração ofensiva e colocou o atacante argentino Flaco López no lugar do volante Gabriel Menino.

O time paulista foi para cima e em pouco tempo empatou com um chute de esquerda de Piquerez de fora da área.

A partir desse momento, a pressão foi infernal sobre o Boca, com Rony exigindo Romero ao máximo em uma linda finalização de bicicleta nos acréscimos.

Mas os argentinos resistiram até a decisão por pênaltis, em que Romero, herói das classificações contra Nacional do Uruguai e Racing da Argentina, voltou a brilhar.

— Ficha técnica:

– Copa Libertadores – Semifinais – Jogo de volta

Palmeiras – Boca Juniors 1 – 1 (2-4 nos pênaltis)

Estádio: Allianz Parque (São Paulo)





Árbitro: Andres Matonte (URU)

Gols:

Palmeiras: Piquerez (73′)

Boca Juniors: Cavani (23′)

Pênaltis convertidos:

Palmeiras: Kevin, Piquerez

Boca Juniors: Valdez, Valentini, Figal, Fernandez

Pênaltis perdidos:

Palmeiras: Raphael Veiga, Gustavo Gómez

Boca Juniors: Cavani

Cartões amarelos:

Palmeiras: Rony (16′), Gustavo Gómez (40), Raphael Veiga (43′), Endrick (83′)

Boca Juniors: Rojo (51′), Fabra (69′), Figal (75′), Fernández (75′), Medina (90′), Romero (90’+3)

Cartões vermelhos:

Boca Juniors: Rojo (67′)

Escalações:

Palmeiras: Weverton – Marcos Rocha (Kevin 46′), Murilo, Gustavo Gómez (cap) – Zé Rafael (Fabinho 78′), Gabriel Menino (Flaco López 68′), Mayke (Luis Guilherme 78′), Piquerez – Artur (Endrick 46′), Rony, Raphael Veiga. Técnico: Abel Ferreira.

Boca Juniors: Sergio Romero – Luís Advincula, Nicolas Figal, Marcos Rojo (cap), Frank Fabra (Marcelo Saracchi 82′) – Cristian Medina, Guillermo Fernandez, Ignacio Fernández, Valentin Barco (Nicolas Valentini 68′) – Miguel Merentiel (Bruno Valdez 55′), Edinson Cavani. Técnico: Jorge Almiron.

raa/cl/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias