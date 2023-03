Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 20/03/2023 - 22:50 Compartilhe







No paredão pela segunda vez no BBB 23, Fred, do Desimpedidos, ganhou apoio da ex-parceira Bianca Andrade nas redes sociais. A Boca Rosa pediu a permanência do influenciador na casa e recebeu críticas de seguidores. Após a repercussão do assunto, a empresária se manifestou.

– Gente, ele é pai do “gudugo” (Cris), é minha família e um dos meus melhores amigos… Também não concordo com alguns posicionamentos dele no jogo, mas quando eu sou parceira de alguém, eu não largo. Mesmo que a galera taque hate, só estou fazendo a minha parte – escreveu Bianca.

Querido no início do programa, Fred perdeu o apreço do público nas últimas semanas após brigas com Ricardo “Alface” e tem grandes chances de deixar o programa nesta terça-feira. Affair do influenciador no reality show, Larissa deixou a casa na última semana.

Fred e Bianca começaram namoro em setembro de 2020 e tiveram Cris, em julho de 2021. Há quase um ano, os dois anunciaram término do relacionamento. No paredão desta semana, o youtuber de 33 anos encara Domitila Barros e Gabriel Santana.

gente ele é pai do gudugo, é minha família e um dos meus melhores amigos… tbm não concordo com alguns posicionamentos dele no jogo, mas quando eu sou parceira de alguém, eu não largo. Mesmo que a galera taque hate, só tô fazendo a minha parte po #FicaFred — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) March 21, 2023

