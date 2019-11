Boca nervosa

Quando as porções são exageradas, sempre surge a dúvida se alguém é capaz de encarar tanta comida assim. Pois é exatamente isso que Casey Webb faz em seu programa Homem vs Comida, que estreia sua nova temporada neste domingo, às 20h30, no canal Food Network.

Em cada episódio, o nosso glutão passa por cidades diferentes para conhecer os pratos ou os lanches que representam a identidade local.

Na estreia, Casey estará em Mineápolis para conferir receitas tipicamente americanas, como o hambúrguer chamado de Juicy Lucy.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.