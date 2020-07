Boca Juniors pode ter canal de TV na Argentina

A Medida Provisória 984, que dá o direito de transmissão de TV à equipe mandante, mudou a maneira de os clubes brasileiros enxergarem seus canais de comunicação. No Campeonato Carioca, por exemplo, Flamengo, Vasco e Fluminense utilizaram suas contas do Youtube para transmissão de suas partidas e pedem cada vez mais engajamento da torcida.

Na Argentina, o Boca Juniors quer ter um canal próprio de televisão. De acordo com o jornal Olé, o vice-presidente do clube, Mario Pergolini, anunciou que está construindo um canal de televisão exclusivamente do Boca Juniors. O canal funcionaria em dois modelos: um de video on demand, em que o torcedor vai poder acessar o conteúdo no momento que considerar mais conveniente, e outro funcionando com material ao vivo.

A ideia de Pergolini é ter um noticiário ao vivo, transmissão das prévias das partidas e também o pós-jogo. Além disso, o vice-presidente revelou que levará o Boca Juniors e La Bombonera ao game de futebol FiFa Soccer.

Mario Daniel Pergolini é jornalista, produtor, radialista e grande estrela de televisão na Argentina. Ele foi o mentor e um dos apresentadores do programa CQC. O vice-presidente do Boca Juniors também é dono da estação de rádio Vorterix.

