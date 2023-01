Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 16/01/2023 - 4:02 Compartilhe





O zagueiro paraguaio Bruno Valdez, de 30 anos, não deve mais ser jogador do Cruzeiro na temporada 2023. O jogador, que tinha ate dito que estava encaminhado para jogar na Raposa, pode atuar no Boca Jrs-ARG.

O defensor era esperado em Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira , 16, mas seu destino deve ser a capital argentina, Buenos Aires.

O Boca “atravesou” a negociação e fez uma oferta financeira maior do que a do time mineiro. Assim, Valdez, que deixou o América do México recentemente e até havia dito que estava “perto” da Raposa, deverá vestir a camisa do clube Xeneize.





E MAIS:

Bruno Valdez era um jogador indicado por Paulo Pezzolano, que conheceu o zagueiro quando to treinador rabalhou no México, no Pachuca.

A imprensa do Paraguai, mais precisamente a rádio ABC Cardinal e o jornalista César Luis Merlo noticiaram sobre a desistência de Valdez em vestir a camisa do no Cruzeiro.

E MAIS:





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias