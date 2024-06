Boca de urna: Extrema-direita lidera na França, mas resultado final segue incerto

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 30/06/2024 - 15:31 Para compartilhar:

O partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen, saiu na frente no primeiro turno das eleições parlamentares da França neste domingo, segundo as pesquisas de boca de urna, mas o resultado final imprevisível dependerá dos dias de negociação antes do segundo turno na próxima semana.

O RN obteve cerca de 34% dos votos, segundo as pesquisas de boca de urna da Ipsos, Ifop, OpinionWay e Elabe.

Esse número ficou à frente dos rivais esquerdistas e centristas, incluindo a aliança Together do presidente Emmanuel Macron, cujo bloco foi considerado vencedor em 20,5% a 23%. A Nova Frente Popular, uma coalizão de esquerda montada às pressas, foi projetada para ganhar cerca de 29% dos votos, segundo as pesquisas de boca de urna.

Os resultados da votação com alto índice de comparecimento, que estavam de acordo com as pesquisas anteriores à eleição, forneceram pouca clareza sobre a possibilidade de o RN, anti-imigrante e eurocético, formar um governo ao lado de Macron, pró-UE.

Agora, uma semana de negociações políticas antecede o segundo turno em 7 de julho. O resultado final dependerá de como os partidos decidirão unir forças em cada um dos 577 distritos eleitorais da França para o segundo turno. No passado, os partidos de centro-direita e centro-esquerda da França se uniram para impedir que o RN assumisse o poder, mas essa dinâmica, chamada de “frente republicana” na França, está menos certa do que nunca.

A decisão do presidente francês de convocar eleições antecipadas neste mês mergulhou o país em uma incerteza política, causou comoção em toda a Europa e provocou a venda de ativos franceses nos mercados financeiros.

A participação na votação de domingo foi alta, destacando como a crise política agitada da França energizou o eleitorado.

Por volta das 15h (horário local), o comparecimento foi de quase 60%, em comparação com os 39,42% de dois anos atrás — os números mais altos de comparecimento desde a votação legislativa de 1986, disse o diretor de pesquisa da Ipsos France, Mathieu Gallard.

O RN, um pária de longa data, está agora mais próximo do poder do que nunca. Le Pen procurou desintoxicar um partido conhecido pelo racismo e antissemitismo, uma tática que funcionou em meio à raiva dos eleitores contra Macron, o alto custo de vida e as crescentes preocupações com a imigração.