Boca de urna aponta reeleição de atual governador do Piemonte

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/06/2024 - 1:01

ROMA, 10 JUN (ANSA) – O atual governador de centro-direita, Alberto Cirio, deve vencer as eleições regionais no Piemonte, de acordo com uma pesquisa de boca de urna divulgada na noite deste domingo (9) pela emissora estatal Rai.

Segundo os dados preliminares, Cirio recebeu entre 50% e 54% dos votos, enquanto que a candidata de centro-esquerda, Gianna Pentenero, deverá obter entre 36% e 40%.

Já Sarah Disabato, do Movimento 5 Estrelas (M5S) teria ficado em terceiro lugar na preferência dos eleitores, com entre 5,5% e 9,5%.

Um relatório divulgado pelo Ministério do Interior da Itália afirmou que a participação nas eleições regionais do Piemonte, até às 19h (horário local), foi de 47,5%. (ANSA).