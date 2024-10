‘Bobby’ Endrick: poucos minutos e muito a dizer no Real Madrid

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2024 - 12:54 Para compartilhar:

Apelidado pelos companheiros de ‘Bobby’ após citar o lendário ex-jogador inglês Bobby Charlton como um de seus ídolos, Endrick vem aproveitando bem os poucos minutos que tem recebido do técnico Carlo Ancelotti, que transformou o atacante de 18 anos em uma carta na manga para o Real Madrid.

Como encaixar a grande revelação do futebol brasileiro em um elenco repleto de estrelas? A tarefa não é fácil para o veterano técnico italiano, que já abriu espaço no time titular para Kylian Mbappé, formando um ‘quadrado mágico’ com Vinícius Júnior, Rodrygo e Jude Bellingham, que passou a jogar mais recuado.

– Uma vida a todo vapor –

Endrick, que já conseguiu seu espaço na Seleção Brasileira, costuma entrar nos minutos finais em cada jogo do Real. Inclusive no clássico contra o Atlético de Madrid, com Mbappé fora por lesão, Ancelotti preferiu adiantar Bellingham para escalar Luka Mordic como titular.

O jovem atacante entrou no segundo tempo e teve a ‘bola do jogo’ quando o time merengue vencia por 1 a 0, mas Ángel Correa acabou empatando a partida nos acréscimos.

Com o Atlético pressionando em busca do empate, Dani Carvajal lançou Endrick, que carregou a bola em um contra-ataque e decidiu bater de longe quando tinha Bellingham e Lucas Vázquez como opção pelos lados, mas errou a finalização.

Foi uma tentativa sem sucesso de repetir o gol que marcou contra o Stuttgart na estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões (vitória por 3 a 1), há duas semanas. Na ocasião, também optou por finalizar quando poderia passar a bola para Vini Jr. ou Mbappé.

Pecados da juventude, que Ancelotti perdoa.

“Não era uma jogada como contra o Stuttgart. Ele podia passar para Bellingham, mas não é um drama atômico”, declarou o italiano após o jogo, consciente do papel de mentor que tem sobre um jogador cuja vida mudou radicalmente muito cedo e a todo vapor, e que agora deve aprender a ter paciência.

– ‘Tem esse dom’ –

Numa equipe em que seus quatro atacantes se esforçam para se mostrarem solidários entre si, o individualismo de Endrick pode destoar. Por enquanto, seus companheiros perdoam sua óbvia falta de maturidade, mas bronca de Belligham por não ter recebido o passe no jogo contra o Atlético foi evidente.

Ancelotti defende a genialidade do jovem brasileiro: “Ele é capaz de fazer algo que ninguém pode pensar. Tem esse dom, que é muito eficiente. Não só nos poucos minutos que jogou, também nos treinos. Dá para ver que ele é um atacante especial, que tem um chute muito forte”.

Endrick, que por enquanto marcou dois gols pelo Real Madrid, dá o que falar entre críticas e elogios quando entra em campo. Contra o Alavés (vitória merengue por 3 a 2), agrediu com um pontapé um adversário e o árbitro o poupou de receber o primeiro cartão vermelho na Espanha.

Tudo acontece tão rápido na vida de Endrick, que há duas semanas anunciou seu casamento com a modelo Gabriely Miranda.

“Nestes dois dias, ele mostrou ser corajoso em todos os aspectos”, brincou Ancelotti em entrevista coletiva.

Com Mbappé ainda sem estar 100% após sua lesão, a segunda rodada da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (2), contra o Lille, pode ser a chance de ‘Bobby’ Endrick fazer seu primeiro jogo como titular do Real Madrid.

