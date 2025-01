Bobadilla se recupera de influenza e embarca para Orlando; Enzo Díaz faz 1º treino no São Paulo

Aos poucos, o técnico Luis Zubeldía vai ganhando reforços e opções para escalar o São Paulo na Flórida Cup, em Orlando. Neste domingo à tarde, o volante paraguaio Bobadilla embarcou para os Estados Unidos após se recuperar de influenza. Contratado do River Plate, o lateral-direito Enzo Díaz fez a primeira atividade com o grupo.

Os problemas médicos no São Paulo não se limitavam ao volante paraguaio. O jovem lateral-esquerdo Patryck também estava afastado, se recuperando de dengue. Ele está nos Estados Unidos e realizou atividades à parte no ESPN Wide World of Sports, em Orlando.

Enzo Díaz chegou aos Estados Unidos no sábado à noite e neste domingo já participou do quarto dia de treinos do time paulista em solo norte-americano. Zubeldía abriu o dia com atividades físicas em circuito de exercícios de força, potência e velocidade.

Depois, o técnico ainda aprimorou seus setores defensivos e ofensivos com embates diretos e situações de transição da defesa ao ataque. Enzo Díaz será apresentado nesta segunda-feira, no Waldorf Astoria, hotel da preparação tricolor.

Como a ideia de Zubeldía é utilizar todo o grupo na Flórida Cup, o lateral argentino deve fazer sua estreia na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do reformulado Cruzeiro no estádio Inter&Co.