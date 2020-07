Bob Esponja morreu? Entenda a triste tirinha que está bombando na web

Na madrugada desta terça-feira (28), a web ficou em choque com a história de que o personagem Bob Esponja morreu. Nela, é possível ver o que acontece no futuro, com a morte do famoso personagem.

O assunto mexeu com os fãs do personagem e se tornou um dos mais comentados no Twitter. Assista o vídeo acima e se emocione.

Na real, a tirinha é um trabalho não-oficial, do ilustrador mexicano Cheko Aguilar, que resolveu publicar sua depressiva criação através de seu perfil no Twitter. Não demorou muito para que o material desse a volta no mundo, sendo compartilhado por personalidades f”as anönimos e famosas como os youtubers Gusta Stockler e Marcos Castro.

O ápice da criação, porém, foi ser repostada por ninguém menos do que o próprio perfil oficial da Nickelodeon no Brasil. “Não consigo imaginar um mundo sem meu patrão Bob Esponja… Tô emocionada, amo vcs!?”, comentou a emissora.

