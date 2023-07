Bob Dylan abre Umbria Jazz Festival na Itália nesta sexta

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/07/2023 - 15:50 Compartilhe

PERUGIA, 6 JUL (ANSA) – O escritor e músico norte-americano Bob Dylan, que representa a história da música popular dos últimos 60 anos, abrirá nesta sexta-feira (7) a 50ª edição do Umbria Jazz Festival, na Itália.

O show será realizado na Arena Santa Giuliana, em Perugia, onde o artista de Minnesota apresentará o álbum “Rough and Rowdyways”. Além de abrir o evento, Dylan retornará à Itália para uma turnê com cinco datas após uma ausência de cinco anos.

O festival será realizado até o próximo dia 16 de julho com 82 bandas, cerca de 550 artistas e mais de 230 eventos. “Tudo está pronto para a abertura. E que abertura! Bob Dylan, seguido nos 10 dias do festival por um programa estelar de jazz e muito mais”, explicou Gian Luca Laurenzi, presidente da fundação de jazz da Úmbria.

Segundo Laurenzi, “talvez poucos, entre as testemunhas da primeira noite da primeira edição, em agosto de 1973, imaginassem que o festival teria uma vida tão longa”.

“Para alcançar este resultado, várias gerações de administradores locais, profissionais, voluntários, colaboradores, membros importantes da economia gastaram energia, paixão e habilidades”, acrescentou ele.

Para o presidente da fundação, “Perugia e Úmbria vestem a melhor roupa para renovar esta extraordinária mistura de festa, cultura, qualidade de vida que é um marco fundamental de sua identidade”.

Paralelamente, a exposição fotográfica “Umbria Jazzz 1973 -2023” será aberta na tarde desta quinta-feira (6) na Galeria Nacional de Úmbria na presença dos curadores Carlo Pagnotta, diretor artístico da UJ, e Marco Pierini, diretora da National Gallery of Umbria.

Com isso, a galeria acolhe em suas salas uma exposição fotográfica que documenta alguns dos episódios mais marcantes da história do festival. As imagens são de um “coletivo” de fotógrafos que documentaram o evento ao longo dos anos e que “contam” as grandes músicas que passaram pela Úmbria. (ANSA).

