Bob Dylan abre Umbria Jazz com show à moda antiga

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/07/2023 - 14:50 Compartilhe

PERUGIA, 8 JUL (ANSA) – O lendário cantor americano Bob Dylan, 82 anos, uma das vozes mais influentes da história da música, abriu a edição de 2023 do festival Umbria Jazz, na cidade italiana de Perúgia, na noite desta sexta-feira (7).

O evento, que completa 50 anos de vida e vai até 16 de julho, começou a todo vapor, sem celulares, câmeras ou filmadoras a pedido do artista. Também não havia telões, como se fosse um concerto em 1973, ano em que o festival começou.

Dessa forma, a atenção estava toda voltada para Bob Dylan e seu piano, dispensando qualquer cenografia mais elaborada, com exceção de uma cortina vermelha atrás do músico, simulando um teatro.

Em seu show no Umbria Jazz, Dylan apresentou canções em que a vida e a morte são contadas de uma forma única, de um início folk a um final com mais blues e com uma voz que não perdia a sua particularidade.

Boa parte da apresentação também foi dedicada ao mais recente álbum do artista, “Rough and Rowdy Ways”, lançado em 2020, em plena pandemia. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias