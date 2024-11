Bob Bryar, ex-baterista do My Chemical Romance, morre aos 44 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2024 - 15:12 Para compartilhar:

Bob Bryar, baterista do My Chemical Romance entre os anos de 2004 e 2010, foi encontrado morto em sua casa na última quinta-feira, 28. Ele tinha 44 anos e morava no estado norte-americano do Tennessee.

De acordo com TMZ, o músico foi visto com vida pela última vez no dia 4 de novembro. O corpo estava em estado avançado de decomposição. A polícia, ainda segundo o site, não suspeita de crimes, já que as armas e equipamentos musicais de Bryar permaneciam guardados no local. A causa da morte, porém, ainda não foi determinada, e está sob investigação.

O órgão responsável pelo controle de animais foi acionado após a descoberta do corpo e levou dois cachorros que estavam na residência.

Bryar juntou-se ao My Chemical Romance em 2004, substituindo Matt Pelissier pouco após o grupo lançar o álbum Three Cheers For Sweet Revenge. Ele tocou no álbum The Black Parade (2006), um dos mais importantes do grupo, e escreveu canções para o disco Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, de 2010. No entanto, ele deixou o My Chemical Romance antes de o álbum ser lançado.

O fim da parceria entre o músico e os colegas foi anunciado pelo guitarrista Frank Iero. “Há quatro semanas, My Chemical Romance e Bob Bryar se separaram. Esta foi uma decisão dolorosa para todos nós e não foi tomada de ânimo leve. Desejamos a ele muita sorte em seus empreendimentos futuros e esperamos que todos vocês façam o mesmo”, escreveu na época.

Bryar se aposentou da música em 2014 e se tornou um corretor imobiliário. Anos mais tarde, em janeiro de 2020, ele participou de uma homenagem para o baterista do Rush, Neil Peart, relembrando sua “obsessão adolescente” e amizade com o músico.

Em 2021, ele leiloou a bateria com a qual gravou The Black Parade para arrecadar fundos para um abrigo de animais. Na época, ele disse que estava “encerrando seus dias de baterista”, citando problemas nos pulsos como um dos motivos por trás da decisão.