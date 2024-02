Boato de ser filha de jornalista renomado e acusada de roubar marido da amiga: saiba quem é Carol Barcellos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 14/02/2024 - 16:49 Para compartilhar:

O assunto que está movimentando o mundo dos famosos é a polêmica traição envolvendo os funcionários da TV Globo. No último domingo, 11, Marcelo Courrege e Carol Barcellos, jornalistas de esporte da emissora, chocaram muita gente ao anunciar que estão namorando. O novo casal surgiu junto na primeira noite de desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro.

O motivo do espanto é pelo fato de Courrege ter sido casado com Renata Heilborn, que também é jornalista da Globo, e Carol Barcellos, sua atual, ter sido madrinha de casamento do ex-casal. Marcelo e Renata eram casados desde 2014, mas a relação chegou ao fim no ano passado.

Em um longo desabafo nos Stories do Instagram, Renata revelou ter sido traída pelo ex-marido e a melhor amiga. “Fui casada durante 10 anos – no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha – madrinha do meu casamento. Casamento, aliás, que não era perfeito. Longe disso”, escreveu ela na rede social.

Quem é Carol Barcellos?

Boatos de ser filha de jornalista renomado, carreira na TV Globo e acusada de roubar marido da amiga, a IstoÉ Gente te conta abaixo tudo sobre Carol Barcellos. Confira!

Ana Carolina Barcellos, conhecida publicamente como Carol Barcellos, nasceu no dia 8 de maio de 1981 (42 anos), é carioca e formada em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

Atuando como jornalista esportiva, Carol começou sua carreira em 2004, como estagiária do canal SporTV, e foi repórter do programa “Zona de Impacto” cobrindo esportes radicais. Desde 2007 trabalha na TV Globo.

Passou a apresentar o programa “Planeta Extremo” em janeiro de 2015 – inicialmente a atração estreou como um quadro exibido no “Fantástico” (2013). Barcellos ainda comandou outros quadros na Globo, como o “Fôlego Máximo” (2011) e o “Meu Treino” (2013), ambos no “Esporte Espetacular”.

Carol Barcellos foi casada com o repórter Bruno Côrtes e é mãe de Júlia, nascida em 22 de fevereiro de 2012.

Filha de Caco Barcellos?

Ao vir à tona a traição, alguns internautas questionaram o grau de parentesco entre Carol Barcellos com o renomado jornalista Caco Barcellos, de 73 anos. Ambos não tem qualquer tipo de parentesco. Em 2015, o apresentador do “Profissão Repórter” disse no programa “Encontro”, da Globo: “Eu queria fazer um desabafo. Eu não sou o pai da Carol Barcellos”.

“Tenho uma filha que chama Alice Barcellos e outros dois filhos, o Ian que é repórter cinematográfico e fotógrafo e um que é, sim, repórter, o Iuri. Mas ela não é minha filha”, completou Caco na ocasião.

