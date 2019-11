Boas novas para Niterói no aniversário de 446 da cidade

Niterói completa 446 anos no próximo dia 22 e já tem presente à vista. Quem garante é o prefeito Rodrigo Neves (PDT), que irá lançar, no dia do aniversário da cidade, o Programa Segurança Presente no bairro Barreto, na Zona Norte da cidade, uma das áreas mais afetadas pela criminalidade. Em visita à redação de O DIA, Neves revelou que irá investir cerca de R$ 300 milhões em segurança pública até dezembro do ano que vem, quando termina seu segundo mandato. O chefe do Executivo ainda pretende garantir que 100% da população carente do município esteja assistida pelo programa Médico da Família.

“Hoje não há dúvida de que Niterói voltou a ser a melhor cidade para se viver no Estado do Rio”, garantiu o prefeito. “Nós elaboramos um programa de segurança muito importante, o Pacto Niterói Contra a Violência, que uniu todas as forças de segurança. Hoje o município reduziu os números na criminalidade e vai continuar reduzindo. A parceria entre prefeitura e governo do estado, em que incluímos as polícias Civil e Militar e o Ministério Público, vem ajudando Niterói a atingir números extraordinários. Por isso, o Programa Segurança Presente vai chegar ao Barreto, região que divide nossa cidade com o município de São Gonçalo”.

Atualmente, o programa Segurança Presente já funciona em bairros como Icaraí, São Francisco, Fonseca e Centro.

Rodrigo Neves esclareceu que, em 2013, quando assumiu o Executivo, encontrou uma prefeitura em situação de crise, entretanto se esforçou para entregar ao próximo prefeito uma cidade com garantias de trabalho.

“Quando assumi havia a percepção de que a cidade estava num momento descendente. Esse processo de crise vinha desde a tragédia do Bumba, em 2010, que fez com que a administração da cidade ficasse desorganizada e feriu nosso orgulho. Então, em 2013, Niterói estava endividada, com administração pública desestruturada e não tinha projeto de curto, muito menos de médio e longo prazos. Conseguimos mudar. Antes ficava assustado em saber como iria cuidar dos meus filhos nessa cidade. Hoje, terei orgulho de aproveitar ao lado da minha netinha”.

ENTREVISTA

Investimentos com retorno para a população

O que o próximo prefeito vai encontrar ao assumir a cidade?

Em primeiro lugar, acho muito importante fazer essa celebração dos 446 anos de Niterói. Poucas cidades no país têm toda essa história, o que orgulha muito a todos os seus habitantes, sobretudo porque chega a essa idade com muito dinamismo, muito moderna e se preparando para seus novos desafios. A cidade evoluiu da 58ª para a 1ª posição em gestão fiscal no Rio de Janeiro; zeramos a dívida líquida da prefeitura, única cidade nessa situação no estado; estamos deixando um fundo de investimento, até 2020, de mais de R$ 1 bilhão. Atravessamos a pior crise do país, desde 2013, e hoje tem as contas públicas organizadas e capacidade de investimento.