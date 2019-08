Boa Vista projeta crescimento nas vendas do Dia dos Pais menor que em 2018

A Boa Vista projeta um crescimento menor nas vendas do Dia dos Pais neste ano, em comparação com o feriado do ano passado. A área de Indicadores e Estudos Econômicos da instituição prevê uma expansão de, no máximo, 1,5% na comparação com 2018. No ano passado, a alta foi de 2,8% em relação ao ano anterior.

A projeção é baseada nas consultas realizadas no banco de dados da Boa Vista, o SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) e na Pesquisa Hábitos de Consumo para o Dia dos Pais 2019, também da Boa Vista, que mostra estabilidade da intenção de compras e queda do valor médio do presente em termos reais na comparação com 2018.

O Dia dos Pais, portanto, deve dar continuidade à tendência de vendas fracas observada nas datas comemorativas do primeiro semestre deste ano, informa a instituição. O movimento do comércio frustrou as expectativas do varejo tendo em vista que o alto nível de desemprego, o aumento do endividamento e confiança reduzida estão segurando o ritmo de expansão das vendas.

A instituição destaca que a liberação de recursos das contas ativas e inativas do FGTS não deve ter impacto nas vendas do Dia dos Pais, mas que pode gerar efeitos positivos nas datas comemorativas posteriores, como o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal.