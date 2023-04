BNY Mellon tem lucro acima do esperado, impulsionado por juros

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 18/04/2023 - 10:57 Compartilhe

(Reuters) – O Bank of New York Mellon teve resultado acima do esperado pelo mercado para o primeiro trimestre, beneficiando-se da alta dos juros pelo Federal Reserve que impulsionou a receita da instituição.







Os depósitos no BNY, uma métrica importante que os investidores estão de olho neste trimestre após os colapsos de bancos médios nos Estados Unidos, caíram 3%, para 274 bilhões de dólares, ante o final do ano passado. Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, os depósitos caíram 13%.

Em uma base ajustada, o BNY teve lucro de 1,13 dólar por ação ante expectativa de analistas de 1,12 dólar, segundo dados da Refinitiv.

A receita líquida de juros do banco no trimestre passado disparou 62%, para 1,1 bilhão de dólares.

Os ativos sob custódia e administração subiram 2%, para 46,6 trilhões de dólares, refletindo entrada de recursos de clientes e novos negócios, afirmou o banco.

A receita trimestral saltou 11%, para 4,4 bilhões de dólares.

(Por Jaiveer Singh Shekhawat)







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias