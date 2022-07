BNP Paribas tem lucro acima do esperado no 2º tri

PARIS (Reuters) – O BNP Paribas reportou lucro melhor do que o esperado no segundo trimestre diante da queda das provisões para empréstimos de risco, além de resultados positivos tanto no banco de investimento quanto no segmento de varejo.

O maior banco da França disse nesta sexta-feira que o lucro líquido aumentou 9,1% ano a ano, para 3,2 bilhões de euros. Uma previsão informal que circulava entre os analistas apontava lucro de cerca de 2,7 bilhões de euros.

Por volta de 11:15 (horário de Brasília), as ações do BNP valorizavam-se 2,9%.

As receitas subiram 8,5%, para 12,78 bilhões de euros, mais rápido que as despesas operacionais, que aumentaram 7,6% para 7,72 bilhões de euros.

“Embora esses resultados sejam bons, isso não significa que as perspectivas tenham melhorado”, disse Arnaud Journois, analista de crédito da DBRS Morningstar.

Ele chamou a atenção para as provisões tomadas pelo banco para cobrir possíveis perdas com empréstimos caso a economia da zona do euro se deteriore ainda mais. “É possível que o terceiro e quarto trimestres não sejam tão bons para os bancos europeus.”

No segundo trimestre, no entanto, o custo de risco do BNP – dinheiro reservado em empréstimos duvidosos – ficou em 789 milhões de euros, cerca de 100 milhões abaixo da previsão média dos analistas.

A atividade cresceu em todas as linhas de negócio, com receitas na unidade de ‘home banking’ crescendo 11,1% e do banco de investimento 10,6%.

DEMANDA DE DERIVADOS

Com os mercados financeiros passando por um dos piores primeiros seis meses que se tem registro, a demanda por serviços financeiros cresceu fortemente, disse o banco.

A demanda foi “impulsionada em particular pelas necessidades de realocação e hedge em taxas, câmbio, mercados emergentes e produtos derivativos de commodities”, disse o BNP, acrescentando que o banco desfruta de um “bom nível de atividade geral nos mercados de ações, particularmente em derivativos”.

A receita do BNP em negociação de renda fixa, moeda e commodities aumentou 14,8% no trimestre, enquanto a receita de negociação de ações cresceu 16,1%.

(Por Julien Ponthus e Matthieu Protard)