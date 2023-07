BNP Paribas lucra menos no 2º trimestre, mas supera expectativas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 8:00 Compartilhe

O BNP Paribas divulgou nesta quinta-feira (27) que teve lucro líquido de 2,81 bilhões de euros no segundo trimestre de 2023, menor do que o ganho de 3,09 bilhões de euros apurado no mesmo intervalo do ano passado. Já a receita do banco francês recuou 1,5% na mesma comparação, a 11,36 bilhões de euros.

Os resultados trimestrais do BNP, porém, ficaram acima das expectativas de lucro de 2,42 bilhões de euros e receita de 11,2 bilhões, segundo consenso de analistas consultados pela FactSet.

O BNP também informou que recebeu autorização para lançar uma segunda tranche de recompra de ações, no valor de 2,5 bilhões de euros, a partir de agosto. Fonte: Dow Jones Newswires.

