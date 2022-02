BNP Paribas lucra 2,31 bilhões de euros no 4º trimestre, mais do que o esperado

O BNP Paribas, maior banco francês em ativos, divulgou nesta terça-feira que teve lucro líquido de 2,31 bilhões de euros no quarto trimestre de 2021, 45% maior do que o ganho de 1,59 bilhão de euros apurado no mesmo intervalo de 2020. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 2,01 bilhões de euros no período.

Já a receita do BNP aumentou 3,7% na mesma comparação, a 11,23 bilhões de euros, ficando um pouco abaixo do consenso do mercado, de 11,40 bilhões de euros. O índice de capital Tier 1 do BNP, uma importante medida da força de seu balanço, estava em 12,9% no fim de dezembro.

Em todo o ano de 2021, o BNP acumulou lucro líquido de 9,49 bilhões de euros, 34% maior que o de 2020 e 16% acima do de 2019. Fonte: Dow Jones Newswires.

