BNDESPar vende totalidade de ações que detinha na Marfrig

A Marfrig informou nesta sexta-feira que o BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), alienou a totalidade das ações que detinha da companhia durante a oferta pública de distribuição primária e secundária realizada pela empresa neste mês. Com isso, o Acordo de Acionista celebrado entre a MMS Participações Ltda e o BNDESPar em agosto de 2010 foi extinto.

O BNDESPar detinha 33,74% das ações da Marfrig até a oferta, sendo o segundo maior acionista individual da empresa, atrás apenas da MMS Participações. O encerramento do follow on foi confirmado pela companhia de alimentos na última sexta-feira, 20.