BNDES vê receptividade do mercado para venda integral da Corsan, diz diretor

SÃO PAULO (Reuters) – O BNDES tem conversado com potenciais investidores no processo de privatização da empresa de saneamento gaúcha Corsan e está “bastante otimista” com a receptividade do mercado pelo novo modelo de venda integral, disse nesta sexta-feira Fábio Abrahão, diretor de infraestrutura, concessões e PPPs do banco.







“Do ponto de vista de demanda, não temos dúvida”, disse o executivo, em coletiva de imprensa após o leilão de privatização da geradora de energia CEEE-G.

O secretário de parcerias do governo gaúcho, Leonardo Busatto, reiterou a meta de realizar a venda ainda em 2022, embora reconheça que o cronograma é “desafiador”.

A Corsan anunciou neste mês que não seguiria com sua desestatização via oferta inicial de ações (IPO) na bolsa e que buscava alternativas para executar a privatização ainda em 2022.

