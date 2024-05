BNDES tem previsto total de US$ 1,67 bi em captações com organismos internacionais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 17:30 Para compartilhar:

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou que a entidade tem, atualmente, US$ 4,6 bilhões encaminhados em captações externas. Para este ano, tem previsto um total de US$ 1,67 bilhão de captações externas com os organismos internacionais.

“Uma parte expressiva desses U$ 4,6 bilhões acontecerá este ano; o restante no início de 2025”, afirmou Mercadante. “É uma forma de a gente crescer, sem tensionar o Tesouro e o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).”

As captações externas têm obtido custo abaixo da Selic, de acordo com o diretor financeiro do BNDES, Alexandre Abreu.