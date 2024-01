BNDES regulamenta condições de desconto em juros a produtores com CAR analisado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/01/2024 - 13:47 Para compartilhar:

Brasília, 26 – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) regulamentou as condições para conceder redução de juros de 0,5 ponto porcentual a produtores rurais com Cadastro Ambiental Rural (CAR) analisado. A regulamentação vale para os financiamentos do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) Custeio.

Em circular às instituições financeiras que captam os recursos repassados pelo banco de investimento, o BNDES esclarece que as operações de custeio poderão ter o desconto na taxa de juros se o beneficiário comprovar que o imóvel rural possui CAR analisado e em conformidade, ou analisado e em cumprimento do Programa de Regularização Ambiental (PRA).

A regulamentação entra em vigor em 20 de fevereiro.

A redução da taxa de juros para produtores com CAR analisado integra o Plano Safra 2023/24, contudo está válida com recursos subvencionados pelo governo apenas desde o fim de dezembro.

Das 7 milhões de propriedades rurais cadastradas, menos de 1% tiveram os cadastros validados, segundo dados do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), podendo acessar o desconto na taxa de juros.

