BNDES: Reabertura do Aeroporto Salgado Filho (RS) tem R$ 265 mi de apoio do banco

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, foi reaberto em cerimônia nesta sexta-feira, 18, após apoio de R$ 265 milhões do banco. Os voos, confirmou o BNDES, serão iniciados apenas na segunda-feira, 21.

“A Fraport, concessionária responsável pelo terminal, obteve crédito de R$ 100 milhões do banco para capital de giro. Além disso, foi beneficiada com a suspensão temporária de pagamentos de financiamento (standstill) e com a liberação de recursos em contas de garantia, que representam um auxílio de mais R$ 165 milhões para a retomada parcial das atividades do aeroporto, o que ocorre mais de cinco meses após a paralisação, em maio, quando fortes chuvas atingiram o Rio Grande do Sul”, disse o banco, em nota.

Segundo o BNDES, para atender as necessidades imediatas da estrutura após a catástrofe climática, como pagamento de salários e de fornecedores, assegurando empregos, o banco aprovou o empréstimo de R$ 100 milhões para a Fraport, sob a forma de capital de giro emergencial, no âmbito do Programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul.

“O BNDES está comprometido com a reconstrução da principal infraestrutura aeroportuária gaúcha, conforme as prioridades do governo do presidente Lula e fomentando negócios e turismo e reaproximando famílias”, afirmou, em nota, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ressaltando que a reabertura do aeroporto “é fundamental para retomar a conexão do Rio Grande do Sul com o Brasil e com o mundo.”

Ainda de acordo com o banco, a operação a partir de segunda-feira, 21, será restrita a voos domésticos e ocorrerá em pista reduzida (1.730 m). A capacidade é de até 128 pousos e decolagens diariamente, entre 8h e 22h. Com conclusão dos reparos e plena operação da pista (3.200 m), a reabertura total está prevista para 16 de dezembro, com o retorno dos voos internacionais e aumento da frequência.

O crédito total direcionado pelo banco ao Rio Grande do Sul soma R$ 10,97 bilhões, em mais de cinco mil operações. O BNDES já aprovou R$ 8,76 bilhões para capital de giro a empresas do estado, além de R$ 1,92 bilhão para compra de máquinas e equipamentos e outros R$ 285 milhões para investimento e reconstrução. A suspensão de pagamentos de dívidas chega a R$ 4,75 bilhões em 71,9 mil operações. Já em garantias, são R$ 2,66 bilhões em 3.282 operações.