BNDES prepara cartão para crédito agrícola sem intermediação financeira

Ribeirão Preto, 1/2 – O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, disse nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, durante o seminário “Agro em Questão – Financiamento para o Agronegócio”, organizado pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA), que a instituição financeira prepara um cartão para o financiamento agrícola direto ao produtor. “Estamos preparando um cartão BNDES sem intermediação financeira e espero que o sistema bancário venha correndo nos acompanhar. Vamos entrar no setor”, disse Rabello de Castro, sem, no entanto, dar detalhes sobre a operação.

O BNDES é grande repassador do crédito rural com juros controlados pelo governo para instituições bancárias públicas e privadas financiarem o setor. Atualmente, o cartão BNDES Agro está disponível apenas com a intermediação financeira feita pela bandeira Sicoob/Cabal.

Na palestra, o presidente do BNDES afirmou que agentes do o Censo Agropecuário, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e financiado pelo banco de fomento, já visitaram 4,2 milhões de propriedades.

Rabello de Castro disse que provavelmente o levantamento, que termina este mês, não deverá atingir as 5,2 milhões de propriedades previstas inicialmente. “O Censo trará informações preciosíssimas, inclusive essa consolidação de propriedades. Esperávamos visitar 5,2 milhões, mas vamos chegar em 5 milhões”, concluiu.