BNDES pode ter desembolsos de R$ 120 bi em 2023, afirma Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta quarta-feira, 16, que tem uma expectativa muito otimista para o segundo semestre deste ano. Desta forma, de acordo com ele, a entidade pode alcançar desembolsos de R$ 120 bilhões em 2023.

Mercadante disse ainda que recebeu nesta quarta-feira o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi lhe levar uma série de projetos do Estado.

“Hoje recebi governador Tarcisio, de São Paulo, numa audiência que tratou de uma linha de trem de Campinas a São Paulo, investimentos pesados em metro, escolas”, afirmou Mercadante.

O presidente do BNDES deu a declaração em coletiva de imprensa sobre o balanço do banco no segundo trimestre de 2023.

No segundo resultado sob gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva, o BNDES informou que teve lucro contábil foi de R$ 9,5 bilhões no semestre, enquanto o lucro líquido foi de R$ 3,7 bilhões. As devoluções ao Tesouro em 2022 tiveram impacto negativo no lucro no semestre, apontou o diretor do banco, Alexandre Abreu.

