BNDES/Mattoso: Há boa perspectiva sobre projetos de combustível sustentável

São Paulo, 21/10 – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) espera “bons resultados” na chamada pública que fez recentemente para novos projetos de produção de combustível sustentável de aviação (SAF) e de combustível sustentável marítimo, disse ao Broadcast Agro o chefe do Departamento de Biocombustíveis do banco de fomento, Mauro Mattoso.

Nos bastidores da 24ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol, realizada em São Paulo, Mattoso informou também que as propostas dos interessados serão apresentadas até o fim de outubro. “Tendo em vista o cenário do novo marco legal do Combustível do Futuro, estamos super animados em relação às propostas que virão”, prosseguiu.

Ele disse, porém, ainda não ter condições de adiantar o número de interessados ou o volume de crédito solicitado para essas iniciativas. “Só mesmo quando o prazo acabar.” De todo modo, Mattoso garantiu que “há expectativa muito grande” por parte do BNDES. “A aprovação do Combustível do Futuro vai ajudar bastante, ou seja, a criação de um mandato para a produção de combustível sustentável de aviação e marítimo e também o aumento da mistura de biodiesel ao diesel”, continuou. “Então há uma expectativa enorme de crescimento e de investimento, lembrando ainda que plantas de SAF, por exemplo, exigem muita tecnologia e aportes. É um grande desafio tecnológico”, disse. Mattoso acrescentou que, até 2027, o SAF já deve começar a ser utilizado conforme normativas do Combustível do Futuro. “Então temos de aprovar projetos já no ano que vem. Precisamos começar agora.”

Em relação ao Fundo Clima, que é gerido pelo BNDES e deve liberar, este ano, R$ 10 bilhões para projetos sustentáveis – entre eles, alguns voltados ao agronegócio, como o recentemente aprovado para a cooperativa Coamo, na construção de uma planta de etanol de milho -, Mattoso comentou que espera o mesmo volume de recursos para esta carteira no ano que vem. “A expectativa é de pelo menos R$ 10 bilhões para 2025, embora isso ainda dependa de captações do governo federal; esperamos pelo menos manter este valor.” Mattoso informou também que os recursos de 2024 já estão praticamente esgotados. “Ainda há alguns poucos projetos que podemos financiar, mas os R$ 10 bilhões já foram praticamente esgotados.”