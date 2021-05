BNDES libera R$1,47 bi a parque de energia solar da Brookfield em MG

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apoiará o maior complexo de energia solar em construção na América Latina, em Janaúba (MG), da Elera Renováveis, braço de energia da gestora de ativos canadense Brookfield, com financiamento de 1,47 bilhão de reais, informou a instituição em nota nesta sexta-feira.

O montante representa 72% do investimento total de 2,04 bilhões de reais para a construção do empreendimento, que terá capacidade para gerar 700 Megawatts (MW), por meio de 14 usinas fotovoltaicas.

Os aportes financeiros nas 14 usinas envolvem sobretudo a aquisição de módulos fotovoltaicos, de “trackers” (sistema que orienta a angulação das placas solares para captação do sol) e de inversores (equipamento que armazena e distribui a energia captada pelos painéis), detalhou o BNDES.

Além disso, o banco pontuou que o projeto envolve construção da subestação e a instalação das linhas de conexão para integração ao sistema interligado nacional, pontuou. As obras para a instalação das usinas deverão gerar 1.265 postos de trabalho.

O financiamento do BNDES será feito a 14 Sociedades de Propósito Específico (SPE), constituídas para o projeto, e ocorrerá de forma direta, no âmbito do BNDES Finem.

As SPEs, que pertencem à Elera Renováveis, foram batizadas como Janaúba I Geração Solar Energia S.A., Janaúba II Geração Solar Energia S.A e assim em diante até a Janaúba XIV Geração Solar S.A.

(Por Marta Nogueira)

