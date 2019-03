BNDES lança edital para processo de desestatização da Codesa

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deu início nesta segunda-feira, 11, ao processo de desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). O banco, responsável pela proposta da modelagem da privatização em parceria com o Ministério da Infraestrutura e Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), lançou edital para contratação de consultorias técnicas especializadas no setor portuário para realizar os estudos necessários ao processo.

A Codesa é a primeira das empresas federais de administração de portos a ser incluída no PPI, lembrou o banco de fomento, em nota.

O edital já está disponível no site do BNDES. A abertura da sessão pública ocorrerá no dia 2 de abril, às 11h, no portal de compras do Governo Federal.

Na nota, o BNDES garante “a adequação e a robustez técnica na formação de um modelo adequado, que resulte em contrapartidas para o Estado, modernização do setor e benefícios para os usuários e para a população”.