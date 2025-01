BNDES financia R$ 499 milhões para Piracanjuba construir fábrica no Paraná

São Paulo, 13 – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou, em nota, ter aprovado financiamento de R$ 499 milhões para o Grupo Piracanjuba (Laticínios Bela Vista) construir uma unidade industrial em São Jorge dOeste (PR). O projeto, que envolve um investimento total de R$ 612 milhões, permitirá a produção de whey protein e lactose em pó, produtos majoritariamente importados, além de queijo muçarela e manteiga.

A unidade industrial, que terá capacidade para processar 1,2 milhão de litros de leite por dia, terá duas plantas. A primeira permitirá a produção de até 39,4 mil toneladas anuais de queijo muçarela e 7,9 mil toneladas de manteiga. Já a segunda será dedicada ao aproveitamento do soro de leite, subproduto da produção de queijos, para fabricar até 6 mil toneladas de whey protein e 14,8 mil toneladas de lactose em pó por ano.

A produção nacional de whey protein, que responde atualmente por apenas 15% do mercado interno, ganhará força com a entrada em operação dessa unidade, ressaltou o BNDES. “A aprovação desse projeto representa a expansão da fronteira tecnológica brasileira, com a nacionalização da produção e dos sistemas industriais, além de contribuir com a substituição da importação de produtos que chegam a US$ 54 milhões na balança comercial brasileira”, disse o presidente do banco, Aloizio Mercadante, na nota.