BNDES financia R$ 2 bi para expansão de rede de gás natural da Comgás

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 7, que aprovou financiamento de R$ 2 bilhões para a Comgás expandir sua rede de distribuição de gás natural, no momento em que o governo estimula o uso do combustível no País. Até 2021, a empresa deve investir R$ 2,9 bilhões no projeto.

De acordo com o BNDES, serão construídos cerca de 1.000 km de rede e conectados cerca de 100 mil clientes a cada ano em diversos municípios da área de concessão da Comgás.

Além disso, o uso de gás natural poderá substituir outras fontes de combustíveis mais poluentes. Os recursos do BNDES correspondem a 68% do total que será desembolsado pela empresa.

“A execução do projeto visa garantir a segurança do atendimento de todos os clientes existentes, sejam eles industriais, comerciais, residenciais ou postos de GNV. Busca também ampliar a malha de gás natural de São Paulo, principalmente no segmento residencial”,disse o banco em nota.

A operação irá apoiar até 2021 o Plano de Investimentos da empresa na distribuição de gás natural, que se estende até 2024, previamente aprovado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp).