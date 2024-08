BNDES financia aquisição de dez jatos E195-E2 da Embraer à Azul Linhas Aéreas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2024 - 14:40 Para compartilhar:

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou nesta sexta-feira o financiamento de dez jatos comerciais E195-E2 da Embraer para a Azul Linhas Aéreas. A operação, da ordem de R$ 1,9 bilhão, ampliará a capacidade da companhia no transporte aéreo, afirmou o banco.

Segundo o BNDES, essa é a maior operação para aquisição de aeronaves realizada na modalidade direta entre o BNDES e a Azul Linhas Aéreas. Em 2009, foram financiadas sete aeronaves, no valor de cerca de R$ 360 milhões, e em 2010, seis aeronaves, da ordem de R$ 330 milhões.

De acordo com o presidente do banco, Aloizio Mercadante, historicamente, países com indústrias aeronáuticas de ponta financiam seus fabricantes nacionais.

“No Brasil, esse papel é desempenhado pelo BNDES. A aquisição de aeronaves da Embraer pela Azul fortalece a economia nacional, gerando recolhimento de impostos aqui, além de empregos qualificados e renda no Brasil, objetivos centrais da política de desenvolvimento do governo do presidente Lula”, disse Mercadante em nota.

Desde 1997, ano do primeiro apoio do BNDES à Embraer, o banco já financiou cerca de US$ 25,9 bilhões à exportação e 1.311 aeronaves da empresa. “Os financiamentos do BNDES complementam o financiamento provido pelo mercado privado e possibilitam à Embraer concorrer no mercado externo em igualdade de condições com suas concorrentes”, informou o banco.