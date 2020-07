BNDES estruturará projeto para concessão de 272 km de rodovias estaduais em PE

O governo de Pernambuco contratou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para fazer estudos para estruturar um projeto de concessão à iniciativa privada de 272 quilômetros de estradas estaduais, informou a instituição de fomento. O BNDES e o governo estadual assinaram o contrato na última sexta-feira, 24.

O projeto inclui trechos de quatro rodovias (PE-045, PE-050, PE-060 e PE-090), que passam por 30 municípios pernambucanos. Estudos preliminares do governo estadual estimaram a necessidade de investimentos de R$ 850 milhões ao longo do prazo de concessão nos trechos.

“A expectativa é que o processo possa facilitar o escoamento de cargas de importantes polos logísticos e industriais na região metropolitana de Recife e no interior, como é o caso do complexo de Suape e do polo industrial de Vitória de Santo Antão; fortalecer o turismo no litoral sul, gerando emprego e renda; e estimular o desenvolvimento de cidades do agreste pernambucano que têm se destacado nacionalmente na produção de roupas, como Toritama”, diz a nota divulgada pela BNDES.

