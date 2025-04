BNDES esclarece: Banco não entra no esforço do governo de voltar às base

A assessoria do BNDES esclarece que, na nota publicada às 13h35, a fala da diretora de Sustentabilidade, Tereza Campelo, saiu incompleta. O correto é que os projetos do BNDES não entram no esforço do governo Lula de voltar às bases, ao contrário do que havia sido publicado. Segue o texto corrigido:

O lançamento nesta terça-feira, 22, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de dois editais denominados BNDES Periferias Fortes é para todo o Brasil. Embora reconheça que a iniciativa tem foco nas regiões Norte e Nordeste, ela não é, de acordo com a diretora Socioambiental do banco, Tereza Campello, uma forma de ajudar o governo do presidente Lula a voltar às bases. Hoje foram lançados dois editais pelos quais serão disponibilizados R$ 35 milhões, sendo R$ 17,5 milhões para o Norte e igual quantia para o Nordeste.

Além destes valores, o banco de fomento lançou um edital para a terceira chamada, no valor de R$ 100 milhões, para instituições cujos projetos apresentados foram selecionados e aprovados pelo BNDES. O banco já vem atuando para apoiar projetos sociais nas periferias, favelas e comunidades desde março de 2024.

“É voltar para as bases. Identificamos que o BNDES tinha uma atuação muito forte com recursos não reembolsáveis para a área ambiental. Então nós temos já uma tradição, se olhar o espectro de trabalho do banco, ele se volta muito para o rural e para o ambiental. Então, se olha a história do banco, todo recurso não reembolsável nosso ou é para essa área ou para uma área bem interessante como a Lei Rouanet, que é para patrimônio histórico, que também é marca do banco. Mas a maior parte da população é urbana”, observou Tereza Campello.

O banco, disse a diretora do BNDES, trabalha com alguns fundos grandes, como é o Fundo Amazônia, que está na área rural e viu a necessidade de também fortalecer seu trabalho onde está a maior parte da população brasileira, que é no meio urbano e nas periferias onde o banco tem uma atuação praticamente inexistente.

“Então o banco ousou tomar essa iniciativa. Todo mundo quando olha para o BNDES, olha para um banco voltado para a indústria, voltado para a inovação e a gente está inovando agora, mostrando que a gente pode chegar às periferias. Está ampliando o raio de ação, de atuação que é muito importante para o banco, porque passa a ser também conhecido e reconhecido nesse território”, disse a diretora, acrescentando que o BNDES quer mostrar que tem um papel a cumprir nessa camada mais desfavorecida da sociedade, servindo de exemplo para o setor privado, que tem muita coisa a fazer e dar sua contribuição.

Nestes editais, porém, os recursos – vale lembrar que estes programas são voltados para instituições inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) – serão disponibilizados e acessados diretamente junto ao BNDES. Ou, seja, não terão repasses feitos pela rede bancária do setor privado.

“Estamos tratando de recursos não reembolsáveis do banco para essa agenda social. Criamos o BNDES Periferias e nessas chamadas públicas as instituições entram, apresentam projetos, a gente mesmo analisa o projeto, o projeto é aprovado, faz um contrato com o banco. Então não é através de outras instituições. Então, o BNDES Periferias, a gente já está com o processo de seleção da primeira chamada e da segunda, estamos abrindo agora essa terceira chamada que nós anunciamos hoje”, disse Tereza Campello, emendando que as grandes novidades são o Periferias Verdes, o BNDES Periferias e que as duas primeiras chamadas foram para organizar a parte mais institucional.

“Então tem o Polos BNDES Periferias, que pode ser usado para construção, pode ser usado para reformas, para ampliação desses espaços que as entidades têm, o Empreendedores, que pode ser usado para capacitação, para qualificação de empreendedores nas periferias e agora o Periferias Verdes, que entra com toda uma agenda climática, uma agenda que pode fazer horta, pode fazer ações de prevenção do ponto de vista de mudanças climáticas, telhado verde, então acho que vai ser uma novidade super importante”, disse. As instituições que queiram se inscrever podem apresentar projetos no BNDES até 30 de maio, e depois concorrer diretamente a esses recursos.