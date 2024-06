BNDES e bancos asiáticos assinam acordos de R$ 9,1 bi para investimentos sustentáveis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 10:50 Para compartilhar:

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta sexta-feira, 7, que assinou contratos e cartas de intenção com os bancos asiáticos China Development Bank (CDB) e Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) que somam cerca de R$ 9,1 bilhões para investimentos no Brasil. Os valores serão empregados no financiamento a projetos sustentáveis.

A parceria com o CDB inclui um contrato de empréstimo de longo prazo de até US$ 800 milhões, aproximadamente R$ 4,2 bilhões, com prazo de dez anos, sendo três de carência.

Os recursos têm como objetivo financiar projetos de infraestrutura e indústria no Brasil, nas áreas de energia elétrica, manufatura, agricultura, mineração, água, mudança climática e desenvolvimento verde, explicou o BNDES, em nota à imprensa.

Outro termo de compromisso assinado com o CDB prevê a avaliação de uma linha de crédito de curto prazo, no valor de até 5 bilhões de yuans, cerca de R$ 3,6 bilhões, com prazo de três anos. O apoio seria voltado a ações do banco de fomento brasileiro.

O BNDES assinou ainda uma carta de intenções com o AIIB para o aprofundamento da cooperação entre as duas instituições em prol do desenvolvimento sustentável, “com o potencial de investimentos da ordem de US$ 250 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhão) em energias renováveis, logística e mobilidade urbana sustentável, entre outros”, informou o banco de fomento.

Os contratos foram celebrados durante a visita da delegação brasileira à China, que incluiu o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

O BNDES foi representado pelo diretor de Planejamento e Relações Institucionais do banco, Nelson Barbosa.