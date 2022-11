BNDES dobra linha de crédito ligada a sustentabilidade para R$2 bi

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/11/2022 - 15:42 Compartilhe

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira que está dobrando para 2 bilhões de reais e estendendo até 2024 o programa de crédito ASG, que visa projetos com boas práticas ambientais, sociais e de governança.

O programa prevê taxas de juros mais baratas para os tomadores. O programa tinha orçamento original de 1 bilhão e vigência até 2023.

Segundo o banco, também foram definidos novos indicadores ligados a qualificação profissional, empregabilidade e educação básica, e a lista de certificações foi revisada e ampliada.

O programa de crédito tem como referência de custos a TLP, somada a uma remuneração básica do BNDES de 1,3% ao ano, mais o risco de crédito pelo perfil do cliente.

Caso a empresa cumpra as contrapartidas determinadas e atinja as metas pactuadas, pode obter uma redução de 1,3% para 0,9% na remuneração do BNDES.

“Queremos ajudar nossos clientes a entender qual é sua pegada de carbono e a partir disso migrar para atividades menos intensivas e mais sustentáveis”, disse à Reuters Bruno Aranha, diretor de crédito do BNDES.

